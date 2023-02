Roma, 20 feb. (LaPresse) – È in atto un blitz da parte dei carabinieri in alcune abitazioni di Alatri, in provincia di Frosinone, nell’ambito delle indagini sulla morte di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 gennaio. Ad oggi non è ancora stata trovata l’arma del delitto.

