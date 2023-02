Milano, 19 feb. (LaPresse) – “Desidero esprimere vicinanza e sostegno ad Augusta Montaruli per il gesto responsabile e meritorio compiuto ieri. Non avendo alcun obbligo di dimettersi, ha dimostrato una grande e non scontata coscienza delle Istituzioni, tutelandole e proteggendole da futili e strumentali provocazioni alimentate da più parti. Sono certo che quanto accaduto non fermerà l’impegno politico ed istituzionale di Augusta, da sempre connotato da competenza, serietà e determinazione”. Così su Instagram il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commenta la decisione di Augusta Montaruli, deputata di FdI, di dimettersi dall’incarico di sottosegretaria all’Università, dopo la condanna definitiva ad un anno e sei mesi per peculato.

