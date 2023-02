Roma, 17 feb. (LaPresse) – “Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido perciò la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Forza Italia hanno sempre votato come il Ppe sull’Ucraina come dimostrano gli atti del PE”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani replicando alla decisione del Ppe di annullare il vertice di Napoli dopo le parole del cavaliere su Volodymyr Zelensky.

