Bruxelles, 17 feb. (LaPresse) – “Sottolineo non solo la dimensione politica del sostegno che riceveremo dalla Commissione europea, ma anche i passi pratici per consentire ai nostri investigatori e pubblici ministeri di indagare su 67.000 episodi di crimini di guerra. L’Ucraina, che sta resistendo in questa guerra, ha tutte le autorità governative che lavorano attivamente su questo dal 24 febbraio”. Così il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, in un punto stampa presso la Commissione europea con il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, in vista della riunione della “Task Force Freeze and Seize”. “Questa è una questione di giustizia per gli ucraini. Il 99% in più di tutti i casi di crimini di guerra è e sarà indagato e perseguito in Ucraina. Al momento abbiamo già 25 condanne contro criminali di guerra russi”, ha precisato.

