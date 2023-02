Milano, 17 feb. (LaPresse) – Il primo ministro olandese Mark Rutte è arrivato a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono lieto di dare il benvenuto oggi a Kiev al mio e nostro amico”, scrive su Telegram Zelensky, “l’Olanda è uno dei leader nell’assistenza militare, finanziaria, umanitaria e legale al nostro Stato. Tutti gli ucraini saranno sempre grati per questo sostegno e non lo dimenticheranno mai”.

