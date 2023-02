Milano, 17 feb. (LaPresse) – I corpi di 18 migranti afghani morti per soffocamento sono stati trovati vicino al villaggio di Lokorsko, a 16 km a nord di Sofia, in Bulgaria. È quanto ha riferito il ministero degli Interni bulgaro all’agenzia statale Bta. Secondo la Radio Nazionale, il camion trasportava oltre 50 persone, nascoste in un compartimento segreto sotto un carico di legname. Quattordici sopravvissuti sono stati ricoverati in ospedale, di cui otto in condizioni molto gravi. L’autista del camion è fuggito e non è ancora stato identificato.

