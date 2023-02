Milano, 17 feb. (LaPresse) – L’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, è stato convocato dal ministero degli Esteri russo, per fornire spiegazioni sulla cancellazione di alcune esibizioni di artisti russi in Italia. Lo riferisce l’agenzia Tass, citando una nota del ministero russo: “Nel corso della conversazione, il capo della missione diplomatica russa ha espresso lo sconcerto di Mosca per la recente cancellazione degli spettacoli di alcuni artisti russi nella Repubblica italiana”.

