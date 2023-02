Milano, 17 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo ha espresso all’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, il proprio disappunto per la cancellazione di alcune esibizioni di artisti russi in Italia. “È stato sottolineato che queste decisioni delle autorità italiane, purtroppo, dimostrano una tendenza alla discriminazione degli artisti della Russia e al restringimento degli scambi culturali e umanitari, che contraddice le dichiarazioni dei rappresentanti della leadership italiana sull’importanza di mantenere uno spazio unico della cultura europea e mondiale e sull’inaccettabilità di erigere in esso barriere e steccati basati sulla nazionalità”. È quanto si legge nella nota del ministero degli Esteri russo, come riporta l’agenzia Tass.

