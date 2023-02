Milano, 17 feb. (LaPresse) – Alfredo Cospito, ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano – secondo quanto apprende LaPresse – oggi avrebbe assunto una barretta proteica. Fonti accreditate riferiscono che, allertato della situazione clinica prospettata dai medici, avrebbe accettato di mangiare la barretta e lo yogurt con il miele perché considerati come sostitutivi degli integratori da bere. Si tratta, precisano le stesse fonti, di un modo per alzare gli elettroliti e il potassio nel sangue in modo che la situazione sanitaria non precipiti. Le stesse fonti confermano che non è stato interrotto lo sciopero della fame ma che è stato assunto un integratore in diversa forma, vista la gravità della sua situazione sanitaria.

