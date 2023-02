Roma, 17 feb. (LaPresse) – Sono sempre più critiche e le condizioni di Alfredo Cospito, e secondo i suoi difensori starebbero peggiorando di giorno in giorno, tanto da avere difficoltà anche ad assumere gli integratori che di recente aveva ricominciato a prendere dopo alcuni giorni di pausa. Non è vero che abbia ripreso a mangiare, o che si stia nutrendo di yogurt e biscotti, assicurano i difensori, che si dicono molto preoccupati delle sue condizioni. Il suo stomaco sarebbe entrato in una fase di incapacità di metabolizzare e digerire qualsiasi cosa.

