Roma, 17 feb. (LaPresse) – Nessuna rivelazione commessa e l’atto in questione non era secretato. Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro avrebbe spiegato, secondo quanto si apprende, durante l’interrogatorio che si è tenuto stamani a piazzale Clodio, davanti al procuratore capo Francesco Lo Voi e ai magistrati responsabili del fascicolo che lo vede indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio.

