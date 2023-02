Milano, 16 feb. (LaPresse) – Per quanto riguarda i fondi di coesione europei, “com’è noto, l’Italia è uno dei Paesi che benificiano di queste risorse da moltissimi anni e i dati di impatto di queste politiche sui dati economici del nostro Paese sono oggettivamente dei dati che ci rappresentano nel rapporto della Commissione europea come tra gli ultimi Paesi dal punto di vista dei risultati. C’è bisogno di un intervento che deve far parlare i diversi programmi. Il tema delle politiche di coesione ha bisogno di una ristrutturazione complessiva”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “La relazione che è stata approvata dal Cdm – ha aggiunto – indica in molto chiaro quello che è accaduto fino ad oggi sull’utilizzo delle risorse della coesione, dello sviluppo e coesione e, complessivamente, risorse europee e nazionale per un importo complessivo di oltre 116 miliardi nella programmazione 2014-2020 con impegni pari a 67 miliardi e con pagamenti pari a 36 miliardi, circa il 31%”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata