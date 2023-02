Milano, 16 feb. (LaPresse) – Il dl sul tema dei crediti d’imposta “ha un duplice obiettivo, cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili, per l’enorme massa di crediti fiscali incagliati, e di mettere in sicurezza i conti pubblici. È chiaramente misura d’impatto, che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata”. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi.

