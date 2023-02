Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Il Governo, con un decreto-legge, blocca definitivamente e con effetto immediato lo sconto in fattura per le imprese e la cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Non solo: diventa impossibile per gli Enti locali acquistare i crediti incagliati, il che significa condannare alla chiusura decine di migliaia di imprese, fermare almeno 100mila cantieri, mandare sul lastrico migliaia di famiglie e far perdere il lavoro a 150mila persone occupate nel settore edile e nell’indotto. Ai cittadini e al Paese servono soluzioni ai problemi, ma così la destra al governo ne crea soltanto di nuovi. Sulla pelle dei cittadini, di chi lavora e delle imprese”. Così Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia Romagna, commenta il dl sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi approvato dal Cdm. “Proprio oggi – prosegue Bonaccini – ho visitato un’azienda storica della produzione del vetro nel cuore dell’artigianato italiano a Murano. Al comparto, già ridotto negli anni e di recente colpito duramente dal caro energia, servono soluzioni concrete come la conferma del credito d’imposta e l’apertura di un confronto serio sul costo di materie prime ed energia, emergenza che questo Governo, tutt’altro che patriottico, continua a ignorare”.

