Madrid (Spagna), 16 feb. (LaPresse) – Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato in via definitiva la riforma sulla salute sessuale e riproduttiva e l’interruzione volontaria della gravidanza che introduce il congedo mestruale, sovvenzionato dallo Stato, con certificato medico, per chi soffre di mestruazioni dolorose e invalidanti.

