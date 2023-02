Madrid (Spagna), 16 feb. (LaPresse) – Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato in via definitiva la riforma sulla salute sessuale e riproduttiva e l’interruzione volontaria della gravidanza, che garantisce l’aborto “libero e sicuro” nelle strutture pubbliche a partire dai 16 anni e introduce la distribuzione gratuita di assorbenti e prodotti di igiene intima per il ciclo mestruale in scuole, carceri ed enti pubblici. Il provvedimento è stato approvato con 185 voti a favore e 154 contrari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata