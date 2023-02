Milano, 16 feb. (LaPresse) – Per Brignone, che aveva ottenuto l’argento mondiale nel gigante 10 anni fa a Garmisch, si tratta della seconda medaglia in questa edizione, dopo l’oro conquistato in combinata. Ai piedi del podio la svizzera Lara Gut-Behrami, quarta in 2:07.44. Nella top five anche Marta Bassino, quinta con un distacco di 80 centesimi, capace di rimontare ben 13 posizioni rispetto alla prima manche. Per Shiffrin è il primo oro mondiale nel gigante.

