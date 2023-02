Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Dal presidente Silvio Berlusconi non ho mai accusato la sensazione di essere vista come un pezzo di carne. Se tornassi indietro non tornerei nella casa di Arcore, con la testa di adesso non tornerei, non per la persona, ma per quello che rappresenta quella persona”. Così Karima El Mahroug nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo libro, Karima, all’hotel Diana di Milano.

