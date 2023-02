Roma, 16 feb. (LaPresse) – Sette anni di carcere. È la condanna arrivata con rito abbreviato per Andrea Persi, ex agente di polizia di 46 anni, sospeso da tempo dal servizio, che il 24 agosto scorso ha investito e ucciso Simone Sperduti, 20 anni, che era bordo di uno scooter, in via Prenestina, a Roma.

