Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Con questo decreto il governo procede alla soppressione dell’Agenzia della coesione e alla riorganizzazione di questa competenza all’interno del dipartimento delle Politiche di coesione e alla soppressione dei due nuclei esistenti accorpandoli in uno e riducendo di 20 unità il numero delle persone coinvolte”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata