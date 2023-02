Milano, 16 feb. (LaPresse) – Quello di oggi è “un primo importante passo dopo poco più di tre mesi” di attività di governo “che poggerà su un lavoro complessivo che avrà una valutazione di insieme”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il dl Pnrr “organizza la struttura della governance del Pnrr sulla base di un rafforzamento della stessa, da una parte, e, dall’altra, con degli obiettivi precisi come l’assegnazione delle deleghe, la modalità di attuazione e la necessaria fase di raccordo”, ha aggiunto.

