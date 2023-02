Milano, 16 feb. (LaPresse) – Sul Pnrr “si è fatto un lavoro complesso in questa prima fase, sappiamo che ci sono dei dati oggettivi collegati al cambio di scenario. Sappiamo che il Pnrr è stato immaginato prima dello scoppio della guerra, quindi le priorità e le cause indotte, penso all’aumento del costo delle materie prime in un programma che ha 120 miliardi circa di opere pubbliche è un dato oggettivo che non ha bisogno di commenti. Il lavoro con la Commissione europea lo stiamo portando dal punto di vista tecnico e istituzionale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata