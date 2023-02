Milano, 16 feb. (LaPresse) – Due soccorsi in mare effettuati dalla Life Support di Emergency tra la notte e la prima mattina di oggi per un totale di 156 persone salvate. Lo comunica la ong precisando che le autorità italiane hanno assegnato alla nave Civitavecchia come porto di sbarco sicuro. Le imbarcazioni sono state individuate in acque internazionali.

