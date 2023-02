Milano, 16 feb. (LaPresse) – Le normative precedenti in tema di Superbonus e crediti d’imposta, “hanno prodotto anche benefici per alcuni cittadini, ma hanno posto alla fine in carico a ciascun italiano duemila euro a testa. Questo il bilancio di questa esperienza”. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi.

