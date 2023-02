Roma, 16 feb. (LaPresse) – E’ in corso a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. La premier Giorgia Meloni presiede la riunione in videocollegamento. Domani ha annullato l’incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e sabato non parteciperà alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

