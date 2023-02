Milano, 16 feb. (LaPresse) – L’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso oggi “gravi preoccupazioni per una proposta di legge italiana che potrebbe ostacolare la fornitura di assistenza salvavita da parte delle organizzazioni umanitarie di ricerca e salvataggio (SAR) nel Mediterraneo centrale, con conseguente aumento dei morti in mare”. Lo riferisce l’Alto commissariato Onu, aggiungendo che Türk “ha esortato il governo italiano a ritirare la proposta di legge e a consultare i gruppi della società civile, in particolare le ong che si occupano di ricerca e salvataggio, per garantire che qualsiasi proposta di legge sia pienamente conforme al diritto internazionale dei diritti umani, al diritto internazionale dei rifugiati e ad altri quadri giuridici applicabili, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio in mare”.

