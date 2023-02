Caserta, 16 feb. (LaPresse) – “Le lettere con proiettili di matrice anarchica inviate ad aziende e manager sono al vaglio degli inquirenti. Si tratta di modalità già viste, su cui le forze dell’ordine hanno un livello di attenzione già alto. Dobbiamo però lanciare messaggi sempre molto equilibrati, non di sottovalutazione ovviamente, ma neanche bisogna far preoccupare la gente”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle lettere di minaccia a firma di gruppi anarchici arrivate ad aziende, tra cui l’Iveco a Bolzano, durante una visita in un bene confiscato alla camorra a Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta.

