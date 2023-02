Roma, 16 feb. (LaPresse) – “Ogni detenuto deve potere accedere all’attività trattamentale, fondamentale per il necessario tentativo di risocializzazione richiesto dall’art. 27 della Costituzione: il potere passare del tempo in socialità, altro non è che attività trattamentale, comprimibile negli stretti ed indispensabili limiti di cui ho riferito, ma non certamente azzerabile”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il question time al Senato.

