Roma, 16 feb. (LaPresse) – Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà sentito domani dai magistrati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta aperta per rivelazione del segreto di ufficio, che lo vede indagato. L’inchiesta è partita a seguito dell’esposto di Angelo Bonelli sulle parole del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, compagno di partito di Delmastro in Fratelli d’Italia, pronunciate in un intervento alla Camera.

