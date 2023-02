Milano, 16 feb. (LaPresse) – “Penso che a tutti stia a cuore la qualità dell’aria, dell’acqua e avere un ambiente più pulito. In quest’aula, a prescindere da destra a sinistra, e a casa. Però non significa licenziare milioni di operai e far chiudere migliaia di aziende. L’integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio dell’Italia e dell’Europa e un regalo al gigante cinese”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata della Lega sulle trasformazioni nel settore dei trasporti in relazione alle nuove norme sulle emissioni.

