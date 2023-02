Milano, 15 feb. (LaPresse) – “In generale bisogna rinnovare i vertici di tante aziende, la Rai si vedrà. Il Festival non l’ho visto ma non condivido certe scene soprattutto in prima fascia, che si potrebbero evitare, bisogna rispettare le altre persone. Si possono dire alcune cose senza essere volgari. Non è solo il bacio, c’è stato qualcosa di più rispetto al bacio. Poi ho preferito cambiare, perché è un disvalore presentare in maniera volgare alcune posizioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite su La7 a L’Aria che tira, rispondendo alla domanda se alla Rai si intendano fare nomine. “Io rispetto tutte le idee, ma la volgarità, soprattutto nella rete più importante del nostro Paese, con un canone che pagano tutti i cittadini italiani…se lo facesse La7 che è privata, ma il servizio pubblico deve rispettare tutti i cittadini. Io sono contro le censure, però si può dire che certe idee e valori vanno sempre e comunque rispettati”, ha aggiunto Tajani.

