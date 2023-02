Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Sono felice per il presidente” Silvio Berlusconi, “sono felice per Niccolò, anche se purtroppo Niccolò non ha fatto in tempo a raccogliere tutti i frutti del suo lavoro. La senatrice Ronzulli ha riconosciuto che questa assoluzione va attribuita al grande lavoro di mio fratello che per 11 anni si è battuto come un leone. Per il resto, non ho altro da dire sicura che mio fratello dall’alto sarà finalmente felice”. Così l’avvocatessa Ippolita Ghedini, sorella di Niccolò, storico legale di Silvio Berlusconi, commenta a LaPresse la sentenza del tribunale di Milano di assoluzione del Cavaliere e di tutti gli altri imputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata