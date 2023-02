Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Non è una gara, non è una sconfitta ma un’assoluzione, che è cosa differente. Abbiamo portato delle prove valutandole in maniera evidentemente difforme dal tribunale, attendiamo le motivazioni del collegio che oggi ha deciso e che gode della nostra assoluta stima”. Così il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, dopo la lettura della sentenza del processo Ruby Ter che ha assolto Silvio Berlusconi e 28 coimputati da accuse a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio.

