Milano, 15 Feb. (LaPresse) – “Assoluzione con la formula più ampia possibile che credo e spero possa mettere la parola fine definitiva su questa lunga vicenda processuale dove tre tribunali diversi sono pervenuti alle stesse conclusioni, il fatto non sussiste”. Così l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter, dopo la lettura della sentenza in aula bunker a San Vittore che ha assolto il leader di Forza Italia, Karima El Mahroug ‘Ruby’ e tutti gli altri 27 coimputati dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

