Milano, 15 feb. (LaPresse) – Karima El Mahroug conosciuta come ‘Ruby’ si è presentata in aula bunker a San Vittore per la lettura della sentenza di primo grado nel processo Ruby Ter che ha visto assolvere Silvio Berlusconi e altri 28 coimputati. Dopo la lettura del dispositivo Ruby ha avvicato il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, per stringerle la mano.

