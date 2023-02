Milano, 15 Feb. (LaPresse) – Sono entrati in camera di consiglio i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano nel processo Ruby Ter a carico di Silvio Berlusconi per cui la Procura di meneghina, rappresentata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore Luca Gaglio, hanno chiesto 6 anni di reclusione e altri 28 imputati a vario titolo per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio.

