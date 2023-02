Madrid (Spagna), 15 feb. (LaPresse) – Nicola Sturgeon si dimetterà da premier della Scozia dopo oltre otto anni di mandato. Ne dà notizia la Bbc. Una fonte vicina a Sturgeon ha detto all’emittente britannica che “ne ha abbastanza”. La leader dello Scottish National Party dovrebbe dare l’annuncio in una conferenza stampa organizzata in fretta e furia a Edimburgo. Non è chiaro quando lascerà esattamente l’incarico.

