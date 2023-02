Bruxelles, 15 feb. (LaPresse) – La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia perché il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell’Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale. “Una delle condizioni per accedere al ‘Reddito di Cittadinanza’ in Italia è di aver risieduto nel Paese per 10 anni, di cui due consecutivi, prima di richiederlo. Ai sensi del Regolamento 2011/492 e della Direttiva 2004/38/CE – scrive la Commissione – le prestazioni di assistenza sociale come il “reddito di cittadinanza” dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’Ue che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata