Bruxelles, 15 feb. (LaPresse) – “La buona notizia è che la situazione epidemiologica del Covid in Europa è in costante miglioramento. Nel complesso i dati mostrano un netto calo del numero di nuovi contagi, ricoveri e decessi. E secondo l’Ecdc, questi sono ai livelli più bassi osservati nell’Ue negli ultimi 12 mesi”. Così Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, in conferenza stampa.

