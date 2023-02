Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Il 9 febbraio ho firmato il decreto di rigetto della richiesta di revoca del 41 bis presentata dal legale di Cospito perché le ragioni fornite non contengono elementi sufficienti peR demolirne l’impianto”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, nel corso dell’informativa in aula alla Camera “Questa valutazione trova pieno riscontro nel parere del 31 gennaio fornite dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per il quale i pericoli sono anche aumentati alla luce delle azioni messe in atto in maniera sinergica”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata