Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Nessuna intercettazione è stata divulgata anche perché non vi sono intercettazioni”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, nel corso dell’informativa in aula alla Camera, in merito ai contenuti delle conversazioni tra Alfredo Cospito e altri detenuti in regime di 41 bis delle quali dice: “Non sono frutto di intercettazione, ma di osservazione” da parte del personale della polizia penitenziaria.

