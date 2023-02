Milano, 15 feb. (LaPresse) – “Le parole riferite in aula da Donelli in aula non sono relative a documenti sottoposti a segretezza. L’affermazione di Donzelli è riferibile a una scheda di sintesi del Nic sulle quali, appunto, non risultano apposizione di segretezza. La dicitura ‘limitata diffusione’ esula dalle classificazioni della legge ed è di per sé inidonea a catalogare il documento come classigicato. É solamente una prassi del Dap”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, nel corso dell’informativa in aula alla Camera

