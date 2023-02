Bruxelles, 14 feb. (LaPresse) – “Non vedo nessun problema” per finanziare l’acquisto congiunto di armi con “lo European Peace Facility, che è un fondo intergovernativo e non è dal bilancio dell’Ue: non si possono comprare armi letali dal bilancio europeo, è chiaro, ma questo è un fondo intergovernativo e può essere utilizzato nel modo che consideriamo più appropriato. Presenterò una proposta per i ministri lunedì al Consiglio Affari Esteri”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla ministeriale Difesa della Nato.

