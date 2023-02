Bruxelles, 14 feb. (LaPresse) – “La questione degli aerei non è la questione più urgente ora. Ma è una discussione in corso. E come ho detto prima, abbiamo consultazioni in corso tra alleati sul tipo di sistemi che i nostri alleati dovrebbero consegnare all’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Difesa nel quartier generale dell’Alleanza atlantica.

