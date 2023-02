Bruxelles, 14 feb. (LaPresse) – “Questo Gruppo di contatto ha chiarito che sosterremo la lotta per la libertà dell’Ucraina a lungo termine e aiuteremo l’Ucraina a resistere in anticipo durante la controffensiva di primavera. Con unità e urgenza, forniremo nuovamente il sostegno che abbiamo promesso all’Ucraina”. Così il Segretario Usa alla Difesa, Lloyd James Austin, aprendo la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina nel quartier generale della Nato.

