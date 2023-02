Milano, 14 feb. (LaPresse) – Sale a 31.974 il bilancio dei morti in Turchia nel terremoto che lunedì scorso ha colpito il Paese. Lo afferma l’agenzia turca per i disastri, come riporta Anadolu. Il bilancio complessivo dei morti, contando anche i 4.574 registrati in Siria, sale così a 36.548.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata