Milano, 14 feb. (LaPresse) – “Sono contento per la vittoria del centrodestra, per Giorgia (Meloni, ndr), per Silvio (Berlusconi, ndr) e per Attilio (Fontana, ndr). Si vince sempre insieme, non si vince mai da soli”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia, commentando il risultato delle elezioni regionali in Lombardia.

