Roma, 13 feb. (LaPresse) – Miray, una bambina di 6 anni, è stata salvata dalle macerie ad Adiyaman in Turchia a 178 ore dal sisma. Lo rende noto Anadolu. La piccola è stata portata in ospedale in ambulanza. Nel distretto di Hatay, invece, come riportano i media turchi, una donna è stata estratta viva a 176 ore dal terremoto.

