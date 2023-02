Roma, 13 feb. (LaPresse) – Via l’emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma Claudio Lotito, senatore FI oltre che presidente della Lazio, che portava da 3 a 5 anni la durata del contratto dei diritti tv per gli eventi sportivi di serie A del triennio 2021-2024, attualmente affidati a Sky e Dazn. E’ quanto è sul tavolo del governo, a quanto si apprende, a meno di 24 ore dall’approdo del testo in aula al Senato. A convincere in tal senso i rilievi informali pervenuti dal Quirinale. L’esecutivo starebbe lavorando a un emendamento soppressivo da presentare in aula domani per stralciare la misura dal decreto: fermarlo nel passaggio alla Camera infatti comporterebbe una terza lettura a palazzo Madama con un rischioso allungamento dei tempi per il provedimento che deve essere approvato entro il 27 febbraio.

