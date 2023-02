Milano, 13 feb. (LaPresse) – Attilio Fontana per la coalizione di centrodestra tra il 49,5% e il 53,5%; Pierfrancesco Majorino sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle tra il 33%-37%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai sul voto per le Regionali in Lombardia con i seggi chiusi alle 15.

